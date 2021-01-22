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葉劉公開水上樂園照片 稱港府須助公園渡難關

2021-01-22 列印
■葉劉淑儀視察樂園最新進展。
■葉劉公開多張內部照片，包括人造沙灘等。
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　　海洋公園早前公佈改革方案，政府建議豁免其舊債利息及再度「泵水」合共六十八億元，撥款將於下周一呈交立法會討論。多番延期的水上樂園最快今年八至九月開幕，內部多項遊樂設施如人工泳灘、八線滑梯等，昨率先由立法會議員葉劉淑儀曝光。她說政府多番「洗濕個頭」，須助公園渡過難關。

　　葉劉淑儀昨於facebook發帖文講視察樂園的最新進展，並公開多張內部照片，可看到落成的人造沙灘、八條彩虹滑梯、外型橙色的旋轉型滑梯、「威威水地帶」及大型室內水上遊樂設施等。

　　葉太指政府現時「騎虎難下」及「洗濕個頭」，須助公園渡過難關；對於園方能否轉虧為盈及自給自足，她持正面態度，公園鄰近港鐵站，日後又將有水路直達南區，認為值得給予機會；但她要待詳細了解新撥款方案後，才會投下贊成一票。

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