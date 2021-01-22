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兒童醫院初生嬰　血鉀過高一度停心跳

2021-01-22 列印
　　香港兒童醫院發生醫療事故，該院發言人昨天指出，一名初生嬰兒在接受心臟手術後出現低血鉀症，醫生為其處方氯化鉀靜脈輸液後，發現嬰兒血鉀水平過高，隨即進行治療，現時嬰兒暫無傷害。

　　該初生嬰兒因患複雜性先天性心臟病，包括二尖瓣閉鎖、左心發育不良後而出現心臟衰竭跡象，於出生後三天的一月十三日在醫院接受緊急心臟手術。

　　病人翌日晚上出現低血鉀症，醫生為其處方氯化鉀靜脈輸液，以提升其血液中的鉀水平，由於血鉀仍然於正常水平，醫生遂於十五日早上再次處方氯化鉀輸液。病人出現心搏過緩，及後心跳一度停頓。醫生發現其血鉀水平過高。經處理後，病人恢復心跳，血鉀水平亦逐漸下降。院方已向醫管局呈報。

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