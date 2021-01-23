﻿油麻地指定區今圍封 疫廈萬人禁足

本港新冠疫情反覆，其中佐敦、油麻地一帶出現社區爆發。政府今晨起圍封油麻地指定區域，為該區域人士進行快速檢測，市民要出示病毒檢測陰性證明才可離開，估計涉及一百幢大廈，約一萬人受影響。據悉，政府會調派逾千名紀律部隊人員到場駐守及上門「洗樓」。區內街坊人心惶惶，有人囤糧，有人則漏夜撤走。有政府專家認為封區永遠都作用，只是愈早做愈有用。



本港昨天新增六十一宗確診個案，五十五宗屬本地感染，當中二十四宗來自油尖旺，其中八宗居於油麻地指定區域；二十六宗新增個案源頭不明。消息指，港府今日凌晨四時起，於今明兩日在油麻地疫區實施「封區」，料涉及逾百幢大廈，逾千名紀律部隊人員配合行動，將把守大廈出入口，並上門查問及要求居民進行檢測，而居民必須出示陰性檢測證明，才可離開「封區」範圍。期間，他們仍可在區內活動，但須持檢測陰性證明。政府會提供基本物資支援，預計下周一解封，但須視乎檢測進度。



居民急囤糧 商舖檔販休市



消息傳出後，有街坊連忙購買可食用數日的糧食，以應付「禁足」，亦有人擔心圍封社區或會影響下周一上班，不滿政府遲遲不公佈執行細節，令消息滿天飛。當區不少食肆及店舖均貼出告示，指因應疫情而停業數天；有廟街檔販指昨傍晚收到通知，須昨晚十時前停業。廟街商會主席陸興發指現時的生意一落千丈，贊成短暫圍封指定區域，形容是長痛不如短痛」，相信能夠「斷尾」。



有人漏夜撤離



區內居民人心惶惶，有人外出搜購必需品及囤積糧食，亦有居民收拾細軟，攜同家人漏夜撤走。外界亦有人關注，居於該區的非華裔人士或涉及違反逗留期限，亦要急於離開。



圍封措施時機備受質疑，呼吸系統專科醫生梁子超稱，現時才圍封沒太大意思，因為指定區域內的大部份人已接受檢測，有關做法好比將寶貴資源放於低成本效益上，建議應擴大指定區域的範圍，並呼籲市民出現病徵便盡早檢測。



政府專家顧問袁國勇認為「封區」永遠都有些作用，只是愈早做愈有用。他指當區內出現愈來愈多個案時，的確須執行更嚴謹措施以肯定當區居民都完成檢測。他承認難以拿揑執行時機，措施會影響很多市民生活及生計。



