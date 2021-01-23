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陳肇始：未放棄採購科興疫苗

2021-01-23 列印
　　港府採購的三款新冠疫苗之一、內地科興疫苗至今仍未公佈完整的第三期臨牀研究數據。食衞局局長陳肇始表示，政府並非放棄採購科興疫苗，由於不同國家的研究數據有別，會待科興提供最終報告再決定。她又透露，正與第四家疫苗供應商商討疫苗採購事宜，暫未能透露供應商名字，但她表明不會是內地另一疫苗供應商國藥。

　　此外，政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，相信當局很快會批准使用復星BioNTech疫苗，期望農曆年後可開始接種，初期每日每區會為約二千人接種。

　　全國人大常委譚耀宗則表示，已經向中央遞交港區人大代表的聯署信，希望中央向香港提供國藥疫苗。

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