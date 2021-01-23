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大灣區航空申經營104航線

2021-01-23 列印
■「大灣區航空」申請的航線，有四十八條來往香港與內地航線。 資料圖片
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　　深圳東海航空董事長黃楚標持有的「大灣區航空」，向空運牌照局申請經營來往香港與多個城市的一百零四條航線，其中近半屬內地航線。根據空運牌照局公佈的資料，大灣區航空申請的航線，包括客運、貨運及郵件，除了四十八條來往香港與內地航線，亦包括日本，南韓及泰國等多個城市。

　　文件顯示，飛機類型包括波音B737-800、大灣區航空有限公司的航空營運人許可證所載任何類型飛機，或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機，航機班次則不受限制。

　　大灣區航空公司董事許漢忠接受傳媒訪問表示，期望今年第三或第四季能開始營運。據悉，大灣區航空已委任多名前國泰港龍主管擔任顧問，負責飛機工程及機艙設計等。公司將展開首批機組人員招聘，最快下月開始面試。

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