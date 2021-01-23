  • 2021年1月23日 星期六
  • 23º
  • 66%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 港聞

飲食業促放寬營業限制

2021-01-23 列印
　　飲食業界多個代表昨召開記者會，指政府多次延長社交距離措施，令業界雪上加霜，面臨倒閉危機，要求政府盡快放寬食肆營業時間及人數等限制，以及讓卡拉OK、酒吧等復業。

　　業界希望政府按每間店舖面積比例，提供適當補貼；延長「保就業」計劃予被勒令關閉的處所；協助業界與業主商討減免租金兩個月等。

　　有酒吧業界形容已「山窮水盡」，願意強制要求客人掃描「安心出行」，以便出現確診個案時作追蹤。有舞廳及夜總會業界指已停業超過半年，差不多到「死亡邊緣」。有中式餐飲業界希望政府可放寬晚市禁堂食及容許六人一枱，令業界有生存空間。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd