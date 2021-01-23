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訂餐戶涉歧視少數族裔外賣員

2021-01-23 列印
訂餐戶涉歧視少數族裔外賣員
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　　油尖旺區「爆疫」，其中不少確診涉及少數族裔。油尖旺區區議員陳嘉朗在facebook撰文指出，最近接獲「戶戶送」（deliveroo）外賣速遞員的投訴，稱在外賣平台的定單上，有客戶附註要求不要印度裔及巴基斯坦裔外賣速遞員運送其外賣。陳嘉朗認為涉及歧視行為，要求外賣平台深入調查。

「戶戶送」終止涉事顧客帳戶

　　「戶戶送」回應指出，已永久終止該顧客的帳戶，重申對任何種族歧視採取零容忍政策。

　　「戶戶送」公關部主管強調十分重視事件，在得悉有顧客留下不恰當的送餐備註時，感到十分難過，強調「絕對不能接受此等言論」。他認為顧客與送餐員應互相尊重，無法接受是次詆譭行為，進行調查後，已永久終止該名顧客的賬戶。

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