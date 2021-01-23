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﻿控廚師言語性騷擾 寡婦索償48萬

2021-01-23 列印
　　獨自撫養兩子成人的中年寡婦，在餐廳任職洗碗女工期間，疑屢遭兩名廚師大開黃腔，出言性騷擾，又在她面前討論私密性事，令她精神受困，需尋求治療。她多次向僱主投訴，反被要求容忍，最終因與同事關係惡劣而遭解僱。

　　婦人透過平機會入稟區域法院，指控僱主及兩名廚師違反《性別歧視條例》，向三人索償共四十八萬元及要求書面道歉。

　　申索人姓陳，三名答辯人為經營新APM小廚的許家富，兩名廚師易家華及易志龍。陳在一八年四月至一九年四月期間，在涉案餐廳任洗碗女工。陳在入稟狀指，易姓二人多次在餐廳內對她作出涉及性的言論，令她極度尷尬及個人尊嚴受損，甚至焦慮症惡化，要尋求精神科治療。

　　陳曾向僱主許家富投訴，但對方不但置之不理，更要求容忍，甚至有時會參與其中。
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