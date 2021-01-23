垃圾﻿清潔工失足﻿﻿直墮35層槽底亡﻿

屯門一名兼職清潔男工，前晚休班卻要「頂更」，工作期間疑不慎失足，跌入山景邨景樂樓三十五樓垃圾槽直墮地下槽底重傷昏迷，事後被同事發現報警，惜送院搶救無效死亡。



死者姓關，五十八歲，據悉，關為山景邨的外判兼職清潔工人，工作時間為晚上七時至十時，前日原本是關的假期，但因工作調動，要返回「頂更」。現場為山景邨景樂樓三十五樓，前晚七時，事主「頂更」如常七時上班，並在景樂樓清理垃圾。據了解，至前晚上十時，保安巡樓時大廈有垃圾尚未清理，於是通知清潔公司主管了解。主管安排兩名清潔工到場後，只見三十五樓的正方形垃圾槽口打開，但不見事主；現場槽口長闊約半米，槽上貼有告示，提醒工人「嚴禁踏上、跪坐、側身及探頭入垃圾槽斜台」。其後有同事發現事主昏迷倒臥地下垃圾房一個垃圾桶的垃圾堆內，大驚及通知主管報警。消防員到場救出身體多處受傷事主，惜送院後死亡。



早上任兼職速遞員



警員調查後，相信事主現場大廈三十五樓跌入垃圾槽直墮地下垃圾桶內，事件無可疑，案件列工業意外，並通知勞工處跟進意外原因。



據了解，關平日負責清理山景邨景樂樓十九至三十五樓的垃圾。關的同事表示，關入職約三個月，工作勤力，又形容出事垃圾槽潛在危險，又指其設計有問題。關母表示，慘死單身長子獨居於兆邦苑，平日早上到荃灣一間速遞公司當速遞員，以往全職工作，其後轉返半日。近期他獲朋友介紹到山景邨兼職清潔工，每晚工作三小時。由於長子無經濟壓力，因垃圾多菌，疫情下屬高危，曾勸他不要做清潔工，但不果。



