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立會通過《施政報告》致謝議案

2021-01-23 列印
　　立法會昨日以四十票贊成、兩票反對，通過《施政報告》致謝議案，兩張反對票來自醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰。特首林鄭月娥向議員發訊息，感謝他們的支持，她明白議員對疫情反彈的憂慮、經濟下滑以及失業率上升的擔心，強調抗疫是恢復經濟的前設，政府會加倍努力。

　　林鄭月娥指，政府絕對尊重立法會制衡行政機關的職能，會繼續聆聽議員的意見。多名議員支持《施政報告》，但批評政府抗疫不力，清零欠缺時間表，亦未能精準支援受防疫措施影響的行業。

　　有議員批評教育局過去避事，未有嚴肅跟進失德教師；教育局局長楊潤雄指過去一年多，局方收到二百多宗涉及教師專業操守的投訴，會嚴肅跟進。

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