立會通過《施政報告》致謝議案

林鄭月娥指，政府絕對尊重立法會制衡行政機關的職能，會繼續聆聽議員的意見。多名議員支持《施政報告》，但批評政府抗疫不力，清零欠缺時間表，亦未能精準支援受防疫措施影響的行業。
有議員批評教育局過去避事，未有嚴肅跟進失德教師；教育局局長楊潤雄指過去一年多，局方收到二百多宗涉及教師專業操守的投訴，會嚴肅跟進。
本港新冠疫情反覆，其中佐敦、油麻地一帶出現社區爆發。政府今晨起圍封油麻地指定區域，為該區域人士進行快速檢測，市民要出示病毒檢測陰性證明才可離開，估計涉及一百幢大廈，約一萬人受影響。據悉，政府會調派逾千...
2021-01-23
內地有名患漸凍症男孩亦在人生最低潮時，遇到一班好同學，接力協助他能在校園如常學習，讓他如今圓夢考上大學。 據內媒報道，來自內地安徽市的東東七歲被診斷患漸凍症，漸漸不能走路，只能依靠輪椅，推算他只剩下八年壽命。迎來孩子患罕見症的噩耗，媽媽先讓兒子休學一年在休養，及帶他尋找治療方法。東東對於自己病情惡化，漸漸變得憂鬱，媽媽決定讓兒子復學。當時老師為他特地在班上組成「協助小組」，他在上學期間，同學一定會在身旁提供協助，例如幫他盛飯、翻書、上下樓梯時，同學們合力抬起輪椅，將東東送到目的地。 在獲得同學協助的過程，東東似乎找回生存的意義。樂觀心態是面對困境最佳良藥，雖然東東現時僅手指...
2021-01-23
紐西蘭一名母親與五歲的兒子及三歲的女兒早前遇上車禍，期間車子卡在樹幹上。但男童臨危不亂，先將妹妹從破碎的後車窗救出，然後兩人大膽地在找到當地一間社區中心求救。最終救援人員在男童指示下，將困於車內的母親救出，事件中無人受傷。 外媒報道，阿特利與兒子喬治及女兒埃梅利亞，早前在南島庫里奧灣遇車禍，結果車子卡在深谷上方的三枝樹幹上。但發生事故後，喬治沒失驚大哭，反而冷靜自救，教導妹妹埃梅利亞一同爬出破碎的車窗，更安慰媽媽，說去找人幫忙。喬治其後帶着妹妹沿碎石路找到達遠處一間社區中心求救。同時，阿特利的手機故障，無法求救，只能聞着愈發濃烈的汽油味，在車內等待救援。她事後接受訪問時表示...
2021-01-23
西貢銀線灣背山面海，環境清幽寧靜，以下介紹的海景洋房，位於華富花園，實用面積1,449方呎，全屋採淺色主調，並配以矮身傢俬，一室簡約舒適。主人套房外連私家平台，與天台同望銀線灣一帶開揚海景，海闊天空令...
2021-01-23
內地的港股熱潮降溫，「北水」顯著減少，周四一度升穿3萬點的港股，昨天顯著下挫，曾跌超過500點，尾段跌幅稍為收窄，但全日仍跌479點，收市報29447點，大市成交縮減至2441億元。 去年11月螞蟻集...
2021-01-23
皇家馬德里教練施丹一向深受球員和球迷愛戴，可是今季鮮有輪換正選陣容，令中堅沙治奧拉莫斯等主將疲態盡現，副選萌生去意，球迷亦因為球隊成績不濟而倒戈。這名法國教頭更被爆已失去激勵球員的火氣，今晚西甲恐無力率銀河艦隊作客擊敗艾拉維斯，捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now632台周日凌晨4:00直播） 挾球員時代的威名，施丹深得球員和球迷的尊重及信任。然而，他今季跟從上季復賽後的做法，摒棄輪換集中重用十四至十五名球員，換來眾叛親離下場。首先主力長期一周雙賽無法保持穩定表現，各賽事連續十六場上陣的中堅華拉尼和翼鋒盧卡斯華斯基斯疲態盡現，三大攻擊王牌沙治奧拉莫斯、夏薩特和賓施馬近況差...
2021-01-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
因為黃心穎，TVB劇集《堅離地愛堅離地》存倉3年先可以重見天日。劇中飾演女僕，入行十年，身高5呎3吋，腿長38吋，有「最索丫鬟」之稱嘅陳婉婷（Hebe）獲網民讚可愛，不過觀眾暫時都唔會再喺TVB見到佢...
2021-01-23
晚上坐在窗邊寫稿，風從窗外吹進，帶着一絲寒意。當然，這在北方來說，不過是稍涼一些，但在香港，十二度天氣報「寒冷」，我覺得這一絲冷，也可以算寒意了。看看日曆，第二天正好是二十四節氣中的「大寒」，那這個「寒意」，也「寒」出有名，應份的。 「大寒」是冬天最後一個節氣，接下去，就是「立春」了。至此，庚子年過去了。經過一年折騰，大家都希望這一年快快過去，送鼠迎牛，希望新年新氣象，牛氣沖天，晦氣盡掃。 二十四節氣中，有「小暑」，有「大暑」，有「小雪」，有「大雪」，有「小寒」，有「大寒」。似乎有「小」就有一個對應的「大」，唯獨「立夏」之後的「小滿」，單丁一個，沒有一個「大滿」來對應。「小...
2021-01-23
希斯馬房旗下身價高昂的「包裝永勝」，季內兩戰無功，本月初此駒由潘頓試泥閘，馬匹在加配羊毛面箍後，起步順利搶出，就此一放到底勝出。 然而，騎師潘頓昨晨表示，由於該駒過去兩仗起步稍慢，故此該課試閘目的是要求馬兒起步順利，但暫時沒有任何計畫，讓「包裝永勝」今仗轉用較主動跑法，不過最終臨場如何發揮，有待他與練馬師希斯研究，再視乎臨場形勢再決定。 馬場浮世繪
2021-01-23