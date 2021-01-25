果欄周邊20廈 70確診 專家倡封區檢測

油麻地及佐敦屢現新冠肺炎確診個案，政府上周六起一連兩日在佐敦首次以圍封方法，安排「受限區域」居民接受強檢。外界卻關注鄰近油麻地果欄一帶持續爆疫，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌更認為，果欄附近有不少大廈的住客染疫，有機會成為下一個封鎖區。有商會強調，大部份果欄從業員均做足防疫措施，但有水果店憂慮生意受影響。



與佐敦封鎖區僅數街之隔的油麻地果欄，若計及登打士街、渡船街、彌敦道、碧街及眾坊街內，二十多幢大廈過去一周累計至少七十宗確診，一半屬碧街單數號。許樹昌昨天在電視台節目強調，必須密切留意油麻地果欄一帶的疫情，「因為現時睇到近果欄嗰幾條街，都多咗起碼八幢大廈有居民受感染，（封區）可能有需要擴展埋嗰邊。」他又稱，若多棟大廈在一個小區裏，「盡快封閉，盡快做，效果會較好。」



果販憂生意受影響



有市民昨天專程到果欄購買生果，有人稱買完便會離開，不會逗留；亦有市民自稱做足防疫措施，不太擔心會受感染。九龍果菜同業商會理事長張志祥向本報表示，油麻地果欄工作人員一向有戴口罩，並有接受檢測，加上果欄上蓋並無市民居住，不擔心會爆發疫情。有果欄店戶擔心若封鎖區域延至果欄，生意必受影響。



至於需否擴大封區範圍，食物及衞生局局長陳肇始表示，不論果欄或其他地方情況，當局都會密切監察，研究採用甚麼方法檢測屬最有效。呼吸系統專科醫生梁子超昨天向本報說，任何地區的大廈只要出現首宗確診個案時，馬上派出強測車輛及人員到該處樓下採樣，盡可能覆蓋到所有接觸者的方法更佳，並不需封鎖指定區域，減低擾民的程度。



72新症 23宗來自油尖旺



另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代昨天新增七十二宗本地感染個案，有二十三宗來自油尖旺區，當中十一患者居於指定區域內；深水埗則有六人染疫，當中四人居於指定區域。此外，深水埗南昌街八十四號、觀塘安達邨智達樓及太古城寧安閣新納入強制檢測名單，葵涌石蔭邨仁石樓須接受第二次強檢。



新界東聯網設施管理部一名文員初步確診，他在沙田醫院上班，發病前一日曾赴威爾斯親王醫院參加會議，十多名與會者要做檢測。明愛醫院一名保安協助運送確診病人時沒佩戴合適裝備，須接受檢疫。另外，廣華醫院一名七十二歲男確診者不治，本港累計一百六十九人離世。