食衞局：反覆檢測有機會「時陰時陽」

一名尼泊爾裔病人早前兩次社區檢測結果都呈陰性，其後被發現確診。食衞局跟進後指出，可能由於病人在病發後多天才接受採樣進行檢測，因此進行反覆檢測時，有機會出現「時陰時陽」的情況，此情況在份子生物檢測的領域並非不尋常，與相關化驗程序的檢測準確性無關。若該病人在首次就診時進行檢測會較為理想。



就外界指有關檢測結果為「假陰性」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為「假陰性」一詞不標準，稱很多人一開始檢測陰性，之後不舒服再做測試又發現是陽性，這只是代表病人一開始不帶病毒，或僅微量不容易驗出，不代表之前的是結果為「假陰性」。她強調，視乎檢測時機，不止是檢測中心，任何採樣地方都可能發生有關情況。