7000樣本驗出13染疫 佐敦「受限區」提早解封

政府圍封佐敦「受限區域」近兩天，區內人士在獲得陰性檢測結果前不得離開。從逾七千樣本中檢出十三陽性個案，陽性比率為百分之零點一七。當局指今次陽性率與其他群組的檢測結果相若，認為行動並非勞民傷財，會考慮做第二次檢測。已檢測的居民昨傍晚六時起可登記後離開，多個指定出入口都出現人龍。至今晨零時，該區域提早解封，當局指出，已有超過七千人接受檢測，為了減少對市民生活的影響，提早開放「受限區域」。



在封區第二日，當局繼續「洗樓」以找尋「漏網之魚」；由於商舖、便利店等都沒開門，有居民一度投訴物資短缺，批評政府考慮不周詳。



已檢測居民登記離開



食衞局局長陳肇始指出，行動中有逾七千人接受檢測，發現十三人染疫，涉及九個家庭。患者分別居住在早前有污水檢測陽性的吳松街五號、新填地街、廟街等，部份人住在劏房。由昨晚六時起，政府容許在「受限區域」內已佩戴手環和取得陰性報告的人士，在指定的出入口離開該區域，目標在凌晨零時前可取消限制。居民昨傍晚六時起可登記後離開，有居民馬上外出買日用品及晚餐，因只吃杯麵不夠飽，更有居民形容過去一日猶如「坐監」；亦有商戶在解封後營業。



470戶無人應門



民政事務局局長徐英偉（圖右）指在「受限區域」內為約三千六百五十戶進行家訪，其中四百七十戶無人應門，可能已搬走，強調當區人口流動性高。職員會在有關單位的門外張貼告示或圍封，若有人打開門而弄破告示，便會得知有人在家。就有居民反映求助熱線未能接通，亦有長者苦候熱食多時，徐英偉指會檢討安排。



呼吸系統專科醫生梁子超向本報指，今次圍封行動的直接及間接成本均遠高於其他群組的檢測，認為擴大檢測範圍更有成本效益，否則再拖下去會拖垮經濟。政府專家顧問許樹昌認為若區內個案有雙位數字以上，隔一星期後應要做第二輪檢測，但第二輪未必要封區。