3000公僕參與圍封行動

按近期的疫情發展，每日平均出現數十宗確診病例，不少源頭不明，反映新冠肺炎病毒已經潛藏社區之中，其中舊區的爆疫風險非常之高，繼油麻地、佐敦小區被封閉之後，估計類似的封區行動將陸續有來，變成抗疫的新常態，當局必須檢討首次封區行動的失誤，尤其是在行動之前竟走漏風聲，讓區內居民或工作人口有充裕的時間離去，令病毒有機會向各區蔓延，大大削弱了封區抗疫的成效。 經過兩天封閉油麻地、佐敦小區，當局為七千多人做檢測，發現十三宗陽性個案，染疫率為百分之零點一七，比上次普及檢測的百分之零點零零四高，顯示封區內疫情嚴重，故這次封閉行動配合快速檢測，是有助阻截病毒的傳播鏈，但這個高中招比率是否反映區...

2021-01-25