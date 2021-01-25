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3000公僕參與圍封行動

2021-01-25 列印
■張建宗昨到「受限區域」視察。
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　　政府動員來自十六個紀律部隊及文職職系部門約三千名公務員，參與圍封行動。政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權、保安局局長李家超等官員昨天先後到「受限區域」視察，張建宗感謝居民合作，但難向受影響商戶賠償損失，只能給予象徵式資助。

　　聶德權指如此大規模的人手動員和調配在極速時間內完成，有賴各部門首長的鼎力支持，以及公務員隊伍合作，並感謝市民同心抗疫，實現清零目標。

　　「受限區域」內有不少少數族裔人士居住，懲教署共派出超過二百三十名懲教人員參與，包括十多名非華裔職員，來自泰國、尼泊爾、印度及巴基斯坦。
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