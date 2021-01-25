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林鄭落「受限區」 陌生男大喊 I love you

2021-01-25 列印
林鄭落「受限區」 陌生男大喊 I love you
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　　特首林鄭月娥聯同官員前天下午到「受限區域」視察後，準備乘坐專車離開時，一名男子在她上車前大叫：「Carrie Lam I love you」。林鄭聞聲回頭看了一眼，未有理會便登上專車。食衞局局長陳肇始亦朝聲音來源看了看。林鄭上車後，該男子未有心死再次大叫：「I love you！我愛妳啊！」後來有另一男子說：「唔好玩啦！」

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