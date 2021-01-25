  • 2021年1月25日 星期一
  • 17º
  • 82%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 港聞

無人餵飼恐捱餓 消防剪排檔鎖救貓

2021-01-25 列印
　　有居民及商戶擔心「受限區域」的舖頭貓或流浪貓隻，因無人餵飼而要捱餓。油尖旺區議員陳嘉朗昨在社交媒體指，有檔主求助因無法進入店舖，未能餵飼舖內的貓隻，經反映後，民政處安排人員進入店舖，消防員亦到場剪開排檔的鎖救出貓隻。

　　facebook群組「天下貓貓一樣貓」的其中一名版主Kandi身處區域內，接受病毒檢測後獲准於區內範圍活動，提出可為貓隻送上糧食，最少六名「貓友」向她求助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd