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科興遲遲未有數據 專家研其他選擇

2021-01-25 列印
■首批復星BioNTech的疫苗將下月底抵港。
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　　政府採購的三款新冠疫苗之一、內地科興疫苗尚未公佈第三期臨牀試驗數據。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員許樹昌表示，若科興到下月中仍未能提供詳細數據，當局應研究需否選擇其他滅活疫苗。他指出，科興較先與當局接洽，認為雙方有協議在先，應再等候對方提供數據。

　　許樹昌稱，首批復星BioNTech的疫苗將下月底抵港，為本港提供的七百五十萬劑疫苗會分六批抵港，首三批有一百五十萬劑，之後每批一百萬劑。至於牛津阿斯利康疫苗，將在六月底抵港。

　　另外，食衞局局長陳肇始日前指出，政府未放棄採購科興疫苗，並透露正與第四家疫苗供應商商討疫苗採購事宜，暫未能透露供應商名字，但表明不會是內地另一疫苗供應商國藥。

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