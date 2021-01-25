涉操控亞太區每年達5400億元毒品交易 「亞洲毒王」謝志樂荷蘭落網

與墨西哥大毒梟古思曼齊名、被列為全球頭號通緝犯之一，有「亞洲毒王」之稱的加拿大華裔毒梟謝志樂，上周五在荷蘭阿姆斯特丹機場落網。他的犯罪集團涉嫌操控亞太地區每年達七百億美元（折合港幣逾五千四百億港元）的毒品交易。



荷蘭警方發言人阿林表示，荷蘭警方是應澳洲警方要求，在阿姆斯特丹斯希普霍爾機場拘捕謝志樂，其間並沒有遭到反抗。當局稱，估計謝志樂在出庭應訊後就會被引渡到澳洲。荷蘭警方未有透露更多法律程序，暫時未知謝是否有律師。據澳洲傳媒報道，謝志樂從台灣出發，在荷蘭轉機飛往加拿大時落網。澳洲聯邦警察指，他涉嫌自○八年起，販運數以十億澳元（折合港幣約五十九億七千萬元）的毒品到澳洲。



據禁毒官員表示，估計該販毒集團每年總收入達三十八億美元至一百七十七億美元（折合約二百九十四億至一千三百七十億港元）之間。



五十六歲的謝志樂別名為「三哥」，中國廣州出生，早年移居香港，八八年移民加拿大多倫多，九十年代後期因走私海洛英到美國，在九八年被判入獄九年。○六年出獄後返回加拿大，之後重返香港。一一年，謝與妻子在香港成立註冊公司，報住青衣長亨邨亨怡樓一單位。據了解，謝旗下販毒集團跨國生產及販運冰毒、海洛英及K仔等毒品。



列全球頭號通緝犯之一



幾十年以來，亞洲犯罪集團一直在金三角地區跟當地的少數族裔民兵組織合作，直到近年，由於中國對境內的毒品集團進行打擊，有「亞洲毒王」之稱的謝志樂，其販毒集團才開始在區域中活躍。



據悉販毒集團由香港、澳門、台灣及日本等多個黑幫組成。謝志樂被列為全球頭號通緝犯之一，與綽號「矮仔」的墨西哥著名大毒梟古斯曼齊名。



