  • 2021年1月25日 星期一
  • 17º
  • 82%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 港聞

毒鴛鴦一條龍式販毒 起貨值700萬

2021-01-25 列印
　　毒鴛鴦販毒集團利用多層交通運輸鏈，聘用「搵快錢」年輕人到工廈內製毒，以「一條龍」方式販毒。警方三日前採取拘捕行動，搜查全港多處地點，拘捕該對主腦情侶等三人，檢獲毒品與疑犯罪得益的名車及名錶等，總值約七百萬元。證物當中包括一隻價值三十萬元金色勞力士地通拿手錶，以及價值六十萬元的保時捷超級跑車。

　　被捕集團主腦二十四歲姓梁及其二十八歲姓連女友，兩人同居住灣仔謝斐道一單位；另一名二十四歲姓林疑犯，疑為搵快錢受僱集團製毒、包裝及運送毒品；三人均報稱無業，分別涉嫌串謀販毒、製毒及洗黑錢被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd