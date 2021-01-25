  • 2021年1月25日 星期一
  • 17º
  • 82%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 港聞

50醫護人響應捐血救人

2021-01-25 列印
■醫護誠信同行主席林哲玄醫生（左3）及副主席王予婷醫生（右3）辦獻血日。
■吳少君醫生（左）捐血，醫護誠信同行副主席王予婷醫生（右）在旁打氣。
Previous Next

　　本港新一波疫情持續兩個月未有消退跡象，市民紛紛減少外出，捐血者亦銳減。血庫存量僅剩餘不夠兩日。「醫護誠信同行」為響應紅十字會的呼籲，第二次與香港優才及專才協會再次舉辦獻血日活動，有香港私人執業專科醫生協會、香港牙醫學會共同參與。

　　由於血液沒有代用品，補充血庫存量刻不容緩！此次活動仍招募了五十位熱心人士，其中大多是西醫、牙醫、護士以及專業人士。中區紅十字會捐血站亦派出專門團隊負責此次活動。

         主辦方包括「醫護誠信同行」希望他們開一個頭，鼓勵市民積極捐血。「醫護誠信同行」正副主席林哲玄及王予婷醫生認為，行醫者義不容辭，捐血救人，共同呼籲市民參與捐血行動。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd