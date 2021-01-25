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新界南「犂庭掃穴」拘19人

2021-01-25 列印
　　為打擊非法活動及不法份子的收入來源，警方新界南總區刑事部聯同機動部隊上周五及六，一連兩日在荃灣、沙田、葵涌及大嶼山進行代號犂庭掃穴的反罪惡行動。行動中人員搜查及巡查新界南區逾七十間食肆、娛樂場所和酒牌處所等，共拘捕十二男七女（十九至八十三歲），涉嫌經營非法賭博場所、刑事毀壞及藏有攻擊性武器，以及數千元現金及賭具等。

　　其中在荃灣一次行動中，破獲一宗以藥材店掩飾的麻將賭檔，拘捕女店東及十二名賭客，被捕人士同時違反「限聚令」被票控，每人罰款五千元。

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