北水狂湧入 港股大漲 恒指升破三萬點 股王騰訊高見$767

北水持續大舉湧入，港股水漲船高，再次衝破三萬點。恒指上周五稍作調整後，昨日重上三萬點，收報三萬零一百五十九點，升七百一十一點，創二十一個月高位。多隻藍籌股齊齊破頂，其中股王騰訊飆升百分之十一，收市報七百六十六點五元，除了破了七百元一股，市值更突破七萬億，單靠騰訊，已貢獻恒指上漲三百三十點，而港交所亦破頂，收報五百五十三元。有股評人預料，這一次由科技股掀起升浪，會推動港股在農曆新年前仍會狂升，建議市民量力而為，趁勢買入新經濟股，見好就收。



恒生指數昨日高開二百二十九點，其後升幅逐步擴大，昨午升幅擴大至逾七百點，重上三萬點水平，高見三萬零一百九十一點，收報三萬零一百五十九點，大升七百一十一點，升幅百分之二點四，創二十一個月高位。恒生科技指數亦創新高，收報一萬零二百零六點，升幅百分之四點五。北水淨流入金額較上周五倍增，單日達到一百九十二點五五億元，主板成交增加至近二千八百七十億元。



科技股造好



受惠北水推高，多隻藍籌股齊齊破頂，股王騰訊全日急升百分之十一，收市報七百六十六點五元，升七十五點五元，最高曾達七百六十七點五元，是全日成交額之冠，達三百四十八點五七億元，市值破七萬億，貢獻恒指三百三十點；近期表現勇猛的港交所，昨天升百分之八，報五百五十三元，升四十二點五元；美團一度突破四百元，高見四百零七點六元，收市升百分之五，報三百九十九點八元；阿里巴巴升約百分之二點三，升七點四元，報二百五十八元；舜宇光學高見二百二十七元，收市升百分之二，報二百二十一點四元。



陳永陸：北水農曆年前料續湧



個別汽車股亦造好，恒大汽車向華人置業大股東等投資者配股集資約二百六十億元，股價收市急升近百分之五十二，報四十五點三五元；比亞迪破頂升逾百分之九，報二百七十八點四元；但聯通逆市跌百分之三，報四點六一元，是跌幅最大藍籌。



股評人陳永陸向本報表示，料農曆新年前北水會繼續湧入港股，從而推高恒指，他不鼓勵市民高追，如不想錯失機會，可量力買入騰訊等新科技股，但要「見好就收」，先行獲利，其後可以考慮換馬至內銀股。他分析，待農曆新年後，隨著內地經濟不斷復甦，金融類股有升值的潛力。



另一股評人王榮昆提醒股民小心，因為「北水南下」逆轉操作可以很快。他又說，恒指昨日狂升，初期令他有點擔心，但考慮港股本月及上月表現，相信升幅仍未到水尾。