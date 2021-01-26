﻿受限區周邊續爆疫﻿﻿ 伊院三護士中招﻿

佐敦「受限區」經歷兩日圍封強檢後，周邊持續爆疫。位於渡船街的一間安老院，一名院友確診，逾二十名院友及員工要檢疫，而鄰近佐敦的伊利沙伯醫院亦有三名護士初步確診，十名曾共膳的同事須送檢，兩間內科病房停收新症。醫管局呼籲公眾避免前往伊院急症室，以減輕院內負擔。



昨天本港新增七十三宗確診個案，本地感染佔六十九宗，其中三十八宗源頭不明。油尖旺區再增十四宗確診，包括十三宗來自佐敦受限區；深水埗亦多八人染疫，其中六人來自指定區域。另有逾六十多宗初步陽性個案。



健寧安老院出現疫情



疫情焦點仍在佐敦。在渡船街七至十號二樓的健寧安老院，昨天一名院友確診，患者曾與其他院友共用設施，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，安老院空間不大，院友自由走動，故安排全院二十名院友及五至六名工作人員檢疫。



醫管局總行政總理劉家獻指，伊利沙伯醫院三名初步確診護士，分別來自內科、隔離病房，以及於本月中從隔離病房調回內科病房工作，十名曾共膳的同事要檢疫。他說，內科病房護士工作時無接觸確診病人，但居住大廈有確診者，估計在社區感染機會較大，而在隔離病房工作的護士都有穿着個人保護裝備，受感染的風險很低。



劉說，兩個內科病房A6及E6已停收新症，呼籲出現輕微病徵的市民避免前往急症室求診，改向普通科門診或私家醫生求醫，減輕醫院壓力；全院醫護人員和職員今日亦會接受病毒檢測。



筲箕灣中醫確診 病人檢疫



另外，在筲箕灣天悅廣場開診的鍾金全中醫師確診，部份病人要送檢疫，而衞生署一名醫生曾去看病，昨天亦初步確診。張竹君說，由於牽涉衞生署醫生，追蹤工作會「拉得更闊」，並鼓勵曾看過中醫師的病人接受檢測。



此外，三幢大廈納入強檢名單，包括北角東發大廈C座、於深水埗指定區域內兩幢大廈，分別是汝州街280至286A號及汝州街173號。疫情再添亡魂，一名九十四歲女新冠病人昨在伊醫不治離世，令本港染疫死亡人數增至一百七十人。



