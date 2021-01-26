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長春八幹部防疫不力被免職

2021-01-26 列印
■吉林省醫務人員上門為居民進行核酸採樣。
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　　內地昨日新增一百一十七宗本地新冠肺炎病例，吉林省佔超過一半，有六十七宗個案，主要來自通化巿，巿內所有小區繼續實施封閉管理，居民不准出門，醫務人員上門為居民進行核酸採樣。另外，黑龍江錄得三十五宗、河北十一宗，北京和上海各增三宗及一宗。

　　此外，長春公主嶺巿八名黨員幹部因在疫情防控履職不力、失管失察被問責，其中巿衞生健康局黨組書記兼局長被指在疫情防控認識不足，其職位被免除。



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