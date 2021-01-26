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何栢良：提早封區效果更好

2021-01-26 列印
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，如果早一兩星期圍封佐敦指定區域，防疫效果會更好，並推算受限區域內陽性比例達百分之二點五，相對偏高，估計已有數百至過千人離開該區，把病毒散播出去。

　　至於應否封鎖果欄，呼吸系統專科醫生梁子超說，大批市民在附近工作，每日有不同顧客光顧，封區亦無法追蹤曾出入的人流，建議政府可擴大強檢範圍，及時派採樣車落區為市民做強檢。

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