  • 2021年1月26日 星期二
  • 18º
  • 79%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 港聞

德現英國變種病毒 荷蘭二戰後首宵禁

2021-01-26 列印
德現英國變種病毒 荷蘭二戰後首宵禁
Previous Next

　　變種新冠病毒持續擴散至歐洲多國。德國空中巴士廠房及醫院，均有員工感染在英國出現的變種病毒，惹起新一波疫情；法國周日起實施新一輪邊境控制措施，要求入境旅客持有三日內有效的病毒檢測陰性證明。

　　荷蘭上月中起實施嚴厲封鎖限制，周六起更落實第二次世界大戰以來首次的宵禁，進一步限制民眾活動。首都阿姆斯特丹及南部城市艾恩德霍芬，有民眾不滿當局實施嚴厲的抗疫封鎖限制，走上街頭集會及示威，並與警方爆發衝突，多人被捕。

　　此外，六十七歲的墨西哥總統奧夫拉多爾證實感染新冠肺炎。他在社交網站發文指，自己症狀輕微，並一如以往般樂觀，正接受治療。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd