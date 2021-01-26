中大最新證據顯示 八成新型病毒患者現後遺症 恢復腸道微生態失衡 從而增強免疫力 實在刻不容緩

新型病毒在本港社區持續擴散，市民防不勝防，香港中文大學（中大）醫學院最新研究發現，原來新型病毒與調節我們免疫系統的腸道微生態有關。
健康的腸道微生態，腸菌種類豐富、數量多、分佈廣、備有不同組合的益菌。相反地，腸道微生態若失衡，抑制病毒的益菌種類少，令致病的惡菌增加，健康便會出現問題。
新型病毒患者的腸道內缺乏已知可調節免疫力的益菌，即使病人體內病毒已清除，但其腸道微生態失衡的狀態仍未改善，導致一系列的後遺症持續出現。
八成香港新型病毒患者出現後遺症
研究跟進了30名本港新型病毒病人，痊癒後六個月的情況，發現當中八成病人持續出現後遺症。最驚人的是，在他們體內的病毒即使已消除，因腸道缺乏可調節免疫力的益菌，腸道微生態失衡狀態未改善，仍然會出現後遺症！五種最常見的徵狀包括疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難和脫髮，這種情況稱為「長新冠」﹙Long COVID﹚。三分之一受訪者更有三種以上的症狀，因此臨床上不單要清除病者體內的病毒，亦須恢復腸道微生態平衡。有關研究結果剛在國際期刊《Gut》發表，並已於全球各地引起關注及作廣泛報導。
這次研究發現新型病毒患者中體內普遍缺乏3種益菌，而這3種益菌都能夠調節免疫力，其中雙歧桿菌和普拉梭菌更是與新型病毒病情嚴重程度有關。此外，他們腸內的壞菌亦較多，例如活潑胃球菌、扭鏈瘤胃球菌和擬桿菌等。
補充腸道缺乏的益菌 有助改善腸道微生態
要補充腸道所缺乏的益菌，對紓緩病情及改善腸道微生態平衡極為重要。
G-NiiB獲中大獨家授權研發之G-NiiB免疫+腸道微生態免疫力配方，專為改善亞洲人腸道微生態，以意大利專利鎖菌技術製作，不止是病患人士，對「健康」人群也有同樣益處，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。
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