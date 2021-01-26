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首批BioNTech疫苗 料下月底供港

2021-01-26 列印
　　食衞局昨天認可復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新冠疫苖在港緊急使用。根據供應商資料，準備供港的首批約一百萬劑疫苗已完成生產，並接受安全和品質測試，若測試順利通過，料二月下旬由德國運抵香港。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員、醫管局前行政總裁梁柏賢指，料BioNTech疫苗二月底供港，如三月初接種，會較預期遲。

　　一些海外國家人士接種復星醫藥/德國藥廠BioNTech疫苗後，出現不良情況，包括發燒或噁心等副作用。梁指，一些體弱或病情嚴重的長者，未必適合計劃一開始就接種，由於BioNTech疫苗接種後發燒的比率達一成五左右，較科興疫苗聲稱的百分之二至三高，他擔心長者接種BioNTech後出現發燒，會影響安老院舍運作，所以應優先為身體較好的長者接種BioNTech疫苗。

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