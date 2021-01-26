輾斃九旬女壽星司機棄車逃逸

上周剛慶祝壽辰的九十歲婦人，昨晨疑外出晨運途中，在村口遭一輛私家車倒車撞倒復輾斃。車禍後司機竟棄車逃去，村民事後發現女事主昏迷地上，報警後才揭發壽星婆慘被車撞斃。警方事後在屯門區拘捕涉案司機。



慘死婦人黃穩，居住良田村，虛齡九十歲，家人上周末已提早為其慶祝，豈料她在壽辰前夕飛來橫禍。她育有兩子兩女，兒孫滿堂，雖然年邁，但身體健康，平日清早會在村內範圍散步和做運動。



現場為良田村對開一個露天停車場。昨晨七時許，有村民經過現場，發現黃婦倒臥停車場對開路中昏迷，由於她經常獨自離家晨運，村民初時以為她不適暈倒致電報案。警員及救護員到場證實女事主已死亡，附近遺下她的一把用作枴杖用途的雨傘。



警方封鎖現場調查期間，發現死者身體有疑似被車撞痕迹，警員遂用綠色帳幕遮蓋死者遺體，其間有好心村民借出大帳篷遮蓋死者。警員翻查附近村屋閉路電視片段錄影，懷疑一輛私家車在停車場倒車期間，將女事主撞倒復輾斃，司機及一名男乘客其後匆匆將車停泊後棄車離去。警員事後在距離死者約十米的一間村屋對開尋獲涉案私家車，案件列奪命車禍處理。



警方其後聯絡上居住在附近井頭中村的車主，他聲稱上周六曾把私家車借給友人使用，警員正追緝涉事司機調查。警方鑑證科人員及政府化驗師奉召到場蒐證，拆走肇事私家車的車cam帶走調查。至昨傍晚，警方在屯門大欖涌村拘捕懷疑案發時駕車的二十四歲姓鄧男子及帶署扣查。死者的家人接警方通知趕至了解，部份親友情緒激動及哭泣。有村民稱，昨早曾見有兩至三名男子在良田村村口對開新秀街匆匆離開，但未知是否與車禍相關。



