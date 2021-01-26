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母子「毒品餐車」派貨被捕

2021-01-26 列印
■警方意外截獲毒品「快餐車」，拘捕車上一對母子。
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　　母子毒販疑在尖沙咀駕「快餐車」派餐時被捕。昨凌晨母親載着兒子駕私家車至尖沙咀時，疑不依交通標誌指示被警員截查。警員在車內搜出值逾二萬元的懷疑毒品，兩母子涉販毒被捕帶署。

　　昨凌晨二時許，警員巡經柯士甸道龍堡國際賓館對開時，發現一輛私家車沒有依照交通指示行駛，警員於是上前截查，惟私家車未有停下，反而加速企圖逃走，但迅即被警員截獲。

　　警員在車內檢獲約二百粒懷疑搖頭丸，又在五十六歲姓黃女司機的手袋內檢獲逾六十粒懷疑搖頭丸、近三十粒俗稱「五仔」的懷疑硝甲西泮及約二十五包懷疑包裝迷姦水，檢獲毒品總值逾兩萬元。調查後證實車內二十七歲姓廖男乘客為其兒子，以涉嫌販毒將兩人拘捕，並調查毒品來源。

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