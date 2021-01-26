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美股中段跌360點

2021-01-26 列印
　　歐美疫情，市場關注觀望美國何時推出一萬九千億美元紓困措施。美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報三○六三六點，跌三百六十點；納指則報一三四八一點，跌六十四點。

　　滙控美國預託證券價格見四十二點二二港元，跌零點五八港元；騰訊則見七百四十九點二二港元，跌十七點二八港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百五十二點一美元，跌四點一美元；紐約期油則報每桶五十二點三一美元，升零點○四美元。
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