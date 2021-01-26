剛周日的經典一哩賽，結果跑出爆冷的賽果，而熟悉我的友人，都知道我賽前對「飛輪閃耀」的出戰有莫大的壓力。 替馬主買一匹馬來香港，賺的絕對不是一次過的佣金，而是和馬主們的關係。事實上，我有好幾位客人，雖然購入的馬匹未算有太突出的成績，但仍然一直有合作機會，甚至還會介紹新客人給小弟，原因就是我對每一匹馬都有濃厚的責任感。 馬匹來港的所有程序，十位馬主應該沒有三兩位了解要如何安排，馬匹保險的事宜，箇中細節如果沒有足夠的經驗，也的確很難處理，甚至有一些新馬主，在馬圈沒有甚麼熟悉的練馬師，代理也應盡量給予相關的協助。而馬主們日理萬機，平時也不一定有空去處理關於馬匹的事宜，我也會提供情報...

2021-01-26