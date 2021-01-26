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煤氣公司浸大合作 推正能量原創動畫

2021-01-26 列印
煤氣公司浸大合作 推正能量原創動畫
■《煤氣安全小先鋒》是由理大設計學院數碼媒體文學士二年級學生陳思明、蔡愷晴、范美雪製作。
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　　小朋友在家學習，優質教材好重要。煤氣公司同理大及浸大合作，推出咗四段生動有趣嘅原創動畫短片，將關愛共融、環保同生活常識等，透過充滿正能量嘅表達手法，等幼稚園同初小學睇咗開心之餘，仲成為教材同親子活動材料，寓娛樂於學習。

教導安全使用煤氣知識

　　由理大同學製作嘅動畫《拼圖》，構思源自佢哋對網上學習嘅親身感受，故事講述學童喺疫情下線上學習嘅情況，以及老師鼓勵學生共同繪畫為醫護人員打氣，好正面。

        由浸大同學製作嘅動畫短片《煤氣安全小先鋒》，故事講述小學生懷疑鄰居婆婆家中煤氣洩漏，並如何求助，滲入咗燃氣安全貼士與知識，好有心。

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