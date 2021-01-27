九龍爆疫不停 劃四「指定區」檢測 突擊封碧街 三廈通宵強檢

油麻地、佐敦的疫情嚴峻，政府昨晚突擊將部份碧街和東安街封閉，並安排為在內人士強檢，當局亦一口氣把油麻地、旺角、佐敦、紅磡和深水埗的四處地方劃為「指定區域」，區內大廈只要出現一宗確診全棟須強檢，其中被新納入「指定區域」的油麻地果欄，有商戶指近日生意急跌超過一半，批評港府只顧抗疫，不理商戶死活。



本港昨天新增六十四宗確診，六十三宗屬本地感染，當中二十一宗源頭不明。特首林鄭月娥表示，要將強制病毒檢測做得更進取，認為周末圍封佐敦的行動成功，但行動「漏咗風聲」，有少許不幸，往後「受限區域」範圍或會縮小至一條街或幾幢相連樓宇，並希望能做到「突襲式」封區。



封區預算11小時完成



政府昨晚七時宣佈，即時圍封油麻地碧街九至二十七號和東安街三號，依法列為「受限區域」，在內人士須留在處所並在午夜前接受強檢，直至所有人完成，方可離去。政府預料今早約六時完成行動。政府指，該「受限區域」近兩周共錄得逾四十宗確診個案，涉三幢大廈。而區域內的樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬「三無」大廈，劏房情況普遍，社區感染風險甚高，相關樓宇污水樣本檢測呈陽性，顯示有播疫風險。



警方機動部隊人員晚上七時到場，拉起封鎖線，用揚聲器要求居民留在封鎖線內，並要求封鎖線外市民不得越過。有放工歸家的市民對封區感到突然及無奈。



「指定區」一有確診 全幢即驗



此外，食衞局亦宣佈，把油麻地及旺角、紅磡、佐敦和深水埗四處地方劃為「指定區域」。油麻地及旺角範圍，東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街。佐敦「指定區域」擴大到東至彌敦道，南至柯士甸道，西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街。紅磡範圍為東北至差館里，東南至船澳街及寶來街，西南至溫思勞街及紅磡南道，西北至漆咸道北。深水埗「指定區域」的範圍則不變。



上述四個「指定區域」內，任何一座樓宇出現一宗確診，或有一個污水樣本檢測呈陽性，全棟居民便要強檢。全港一共三十九棟大廈列入強檢，昨天新增八棟，包括屬「指定區域」內的長沙灣道二百五十四至二百五十八號亞洲大廈、鴨寮街二百四十一號、佐敦文苑街文輝樓、上海街一百一十五號、彌敦道四百九十一至四百九十三A號展望大廈、紅磡長樂大廈，以及屬非指定區域的荃灣綠楊新邨R座與天水圍天富苑欣富閣。



果欄生意急跌逾五成



新「指定區域」內包括油麻地果欄。九龍果菜同業商會理事長張志祥向本報指，自政府圍封佐敦以來，街客生意急跌逾一半；他強調果欄沒有員工染疫：「大家出入會小心啲。」他預料顧客量將再下跌，不期望政府會補償，批評官員一直忽視業界的生計。就賠償商戶問題，林鄭表示，政府已盡力推出多次紓緩措施，但來到這一地步，大家要咬緊牙關撐下去。