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掃描室漏裝空氣淨化機 明愛醫院11人須檢測

2021-01-27 列印
　　新冠肺炎病毒防不勝防，公營醫院仍疏於防範。明愛醫院放射科一間電腦掃描檢查室，原定上周六做抽風系統更換工程，安裝兩部可高效過濾空氣微粒的空氣淨化機作臨時換氣，但本周一才發現其實沒有安裝有關淨化機；期間一名新冠肺炎確診病人入內做電腦掃描，逗留約五分鐘，其後有七十一名病人在該房接受檢查。

　　　　醫管局表示，確診病人曾在該掃描檢查室接受高濃度氧氣，但有佩戴有過濾裝置的氧氣面罩，把新冠肺炎病毒傳染他人的風險不大。不過，有一名職員及十名病人被列為其他接觸者，須接受醫學監察，並須多次檢測。

　　另外，再多兩名確診者不治，累計染疫死亡增至一百七十二人。　
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