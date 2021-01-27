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Biotech疫苗德國生產 出廠48小時內抵港

2021-01-27 列印
　　政府早前批准復星及德國BioNTech的新冠疫苗可以在港緊急使用，兩家公司昨日舉行聯合記者會，其間復星醫藥的代表指，七百五十萬劑供港疫苗在德國生產後，會在四十八小時內會運抵本港，並將其儲存在攝氏零下七十五度的中央儲存倉冷藏櫃，之後根據每日需要重新包裝，並解凍至攝氏兩至八度，同時貼上到期日標籤，再運送至接種中心。

　　復星代表則指，中央儲存倉設有二十四小時溫度監測，並有後備冷藏櫃，確保疫苗安全。

　　食物及衞生局局長陳肇始預料，首批一百萬劑BioNTech疫苗二月下旬運抵本港，當政府完成質檢程序後，即展開接種計劃，全港十八區將設立中心為優先群組接種，亦會為安老院舍安排上門接種。

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