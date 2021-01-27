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內地新增82確診病例 上海傳封閉醫院孕婦被困

2021-01-27 列印
　　內地昨日新增八十二宗確診，本土病例佔六十九宗，其中黑龍江佔五十三宗、吉林七宗、河北五宗、北京及上海各兩宗。上海「紅房子醫院」前日傳出封閉的消息，多名孕婦被困在內。院方其後通報指，該院開展全院例行檢測後，發現個別樣本不及格，於是臨時封閉楊浦及黃浦兩個院區，但經檢測覆核後，有關樣本均呈陰性，目前已解除臨時封閉措施，兩院區昨日正常開診。

　　美國單日新增逾十五萬宗確診，累計二千五百八十六萬人染疫，逾四十三萬人死亡。總統拜登早前預料，今年五月前平均每日能為一百五十萬人接種疫苗。但外界批評，全美現時的疫苗分發量未如其承諾。此外，明尼蘇達州發現全美首宗巴西變種病毒病例。此外，美國藥廠莫德納指，其研發的疫苗能有效對抗英國變種病毒，對南非變種病毒的有效性雖然下降，但相信現時的兩劑疫苗仍能提供保護力，正研究接種多一劑，能否提高抗體反應。



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