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美股中段升21點

2021-01-27 列印
　　歐美疫情嚴峻，市場關注華府何時推出救市措施。美國周二股市中段升幅收窄，杜指報三○九八一點，升二十一點；納指則報一三六七八點，升三十四點。滙控美國預託證券價格見四十二點六七港元，升零點四七港元；騰訊則見七百二十三點六五港元，升五點一五港元。紐約期金報每盎司一千八百五十一點九美元，跌三點三美元；紐約期油則報每桶五十二點五四美元，跌零點二三美元。
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