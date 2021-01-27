九龍油麻地、佐敦、深水埗、紅磡多個舊樓群，連環爆發新冠肺炎疫情，港府連日出招抗疫，把各樓群列為強檢區或封閉區，令大批市民的日常生活受到干擾，但為了找出隱性帶病毒者，堵截病毒傳播鍵，部份人需付出更多，也是別無他法，但有居民和商販投訴當局只顧抗疫，沒有做好善後工作，當局必須虛心聆聽意見，有則改之，做得更好，以消除民怨。 港府以封區或指定強檢區的強硬手段，阻止病毒在社區擴散，實屬逼不得已，也符合社會的整體利益，但受影響的居民心中不滿，當局需要理解，尤其他們提出一些要求，當局能力所及，應盡量滿足。例如有居民指出，當局大陣仗封區，即使解封之後，區外市民也不敢踏足，官員有責任公開講解，...

2021-01-27