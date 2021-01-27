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林鄭強調區議員須宣誓效忠

2021-01-27 列印
　　特首林鄭月娥表示，區議員屬於需要優先宣誓的公職人員，若區議員就職後有行為違反誓言，必定有法律後果，修例詳情會在農曆年假期後公佈。

  被問到修例內容會否追溯區議員過去的言行，林鄭強調在修例草案中會明確說明，若區議員在就職後有任何行為違反誓言，將要面對法律後果，「至於宣誓後會帶來甚麼後果，我今天不能詳細說明。」

  西貢區議會主席鍾錦麟批評，修例是為了引入取消區議員資格的機制，並憂擔會在誓詞以外僭建其他解釋，但據他了解，大部份民主派區議員均傾向宣誓，以保留議席。

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