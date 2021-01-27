蠱惑司機 偽造「牛肉乾」被捕

蠱惑司機為省回違例泊車罰款，竟偽造違例泊車的電子告票夾在私家車擋風玻璃與水撥之間，企圖瞞天過海逃避抄牌，但卻東窗事發，司機在灣仔被警員拘捕。警方提醒駕駛者，使用虛假文件，最高可被判監十四年。



消息稱，警方較早前接到投訴，指有私家車在寶雲徑違例泊車，而該段狹窄路面是寶雲道健身徑，平時作巿民跑步健身路途，根本不可以泊車；同時發現車頭擋風玻璃及水潑之間夾着一張疑為偽造的電子違例泊車告票，懷疑有人意圖誤導警務人員。



涉違泊圖誤導警員



本月二十一日中午十二時許，有警員巡經寶雲徑時，見有私家車停於寶雲徑涉違例泊車，上前了解時，發現該輛私家車車頭擋風玻璃與水撥之間夾有一張違例泊車的電子告票，警員查看告票內容，包括日期等資料，核對行車證登記電子資料發現狀況有異，揭發有人疑為逃避違泊收「牛肉乾」，被票控罰款三百二十元定額罰款偽造告票，以為經已抄牌而誤導警員不理會。



其後一名三十歲姓姚司機折返取車時，警員即上前截停調查，同時在涉事私家車內發現另一張偽造的電子告票，遂以涉嫌使用虛假文書將他拘捕及帶署。警方提醒駕駛人士，切勿違例泊車，以免造成交通阻塞或阻擋其他道路使用者視線而構成危險；亦切勿為逃避罰款而以身試法，使用虛假文書。使用虛假文書是嚴重罪行，一經定罪可處監禁十四年。



過往警方一直用手寫抄牌，當中偶然發生時間或地點資料不確的爭拗，去年三月遂推行電子定額告票先導計劃，將程序數碼化後，藉此減少人為錯誤。



