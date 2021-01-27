被告徐炳坤，八十四歲。案情指有途人於去年十一月初在大埔太和邨看見被告用樹枝打白鴿五次，於是拍照並制止並報警。警方其後將徐拘捕，警誡下他聲稱白鴿在其頭上便溺，衝動下犯案。至去年十二月中，再有途人目擊被告用鐵枝打白鴿，拍照並制止徐後報警將他拘捕。
「中頭獎」八旬翁認虐鴿判緩刑
被告徐炳坤，八十四歲。案情指有途人於去年十一月初在大埔太和邨看見被告用樹枝打白鴿五次，於是拍照並制止並報警。警方其後將徐拘捕，警誡下他聲稱白鴿在其頭上便溺，衝動下犯案。至去年十二月中，再有途人目擊被告用鐵枝打白鴿，拍照並制止徐後報警將他拘捕。
九龍爆疫不停 劃四「指定區」檢測 突擊封碧街 三廈通宵強檢
油麻地、佐敦的疫情嚴峻，政府昨晚突擊將部份碧街和東安街封閉，並安排為在內人士強檢，當局亦一口氣把油麻地、旺角、佐敦、紅磡和深水埗的四處地方劃為「指定區域」，區內大廈只要出現一宗確診全棟須強檢，其中被新...
2021-01-27
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中印逾15小時軍長級會談 同意推一線部隊脫離接觸
中印兩國的軍方舉行第九輪軍長級會談，共歷時超過十五小時的會談，雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，確保一線部隊保持克制。印軍早前指，兩軍上周在北錫金納庫拉地區有「小規模對峙」，不過現已平息。 印將永禁5...
2021-01-27
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拜登指特定罪機會很低 彈劾特朗普議案已交參院
美國前總統特朗普的彈劾條款周一晚正式向參議院提交，指控特朗普於一月六日煽動其支持者衝擊國會山莊，涉嫌觸犯「煽動叛亂」。不過現任總統拜登回應指，他不相信參議院內會有足夠票數把特朗普定罪。前總統特朗普一直...
2021-01-27
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外望園池美景 天賦海灣高曠長廳展現空間
大埔白石角為新晉豪宅區，當中的天賦海灣分多期發展，前臨吐露港。是次為大家精選的靚裝單位，實用面積逾990方呎，由原則3房1套改為2房1套，據悉，業主斥約150萬豪裝，樓底高曠具空間感，一室雪白設計，外...
2021-01-27
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疫情未見緩和 紓困續成焦點 美企業績理想 杜指窄幅待變
歐美疫情嚴峻，美國何時可推出救市措施仍是市場焦點。惟部份美國企業業績理想，推高美股早段向好，其中標指曾創紀錄新高。杜指曾升161點，見31121點；納指升66點，見13702點；標指則升15點，見38...
2021-01-27
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全面德國化 新生藍獅擒「狼」
車路士周一辭退領隊林柏特前，據報早已擬定好實行德國化，故球會立即鎖定杜曹為新帥人選，知情人士指杜曹已簽約一年半並抵達倫敦，最快周二上任，今晚英超可望領軍主場迎戰狼隊。在這名四十七歲德國籍教頭領軍下，同聲同氣的鋒將基斯甸普列錫、迪姆華拿和夏維斯可望有脫胎換骨的演出，一起帶領藍獅展開德國化新時代。（Now621台周四凌晨2:00直播） 據一名不具名的球會人士透露，藍獅在去年夏天開始已擬定好將來行德國化的改革路線，在引入迪姆華拿和夏維斯的同時，亦與不同的德籍教練聯繫。在上周中英超作客0:2負李斯特城，收錄近八輪第五敗後，班主阿伯拉莫域決定換帥，到周一正式解僱「林伯」，並與上月離開...
2021-01-27
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Alfa Romeo、Fiat及Jeep重返香港Stellantis成後援
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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同Edan齊單飛 拍過百萬大製作MV 肥仔梁業狂碌人情牌兼倒貼
舊年《全民造星》出身歌手，在樂壇真係幾威威！新人的Jer（柳應廷）和Anson Lo（盧瀚霆）＠MIRROR成功喺頒獎禮攞到新人金獎，而今年有呢期勁紅Edan（呂爵安）＠MIRROR同ERROR隊長肥...
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社論——封區後除「污名」 還商戶清白
九龍油麻地、佐敦、深水埗、紅磡多個舊樓群，連環爆發新冠肺炎疫情，港府連日出招抗疫，把各樓群列為強檢區或封閉區，令大批市民的日常生活受到干擾，但為了找出隱性帶病毒者，堵截病毒傳播鍵，部份人需付出更多，也是別無他法，但有居民和商販投訴當局只顧抗疫，沒有做好善後工作，當局必須虛心聆聽意見，有則改之，做得更好，以消除民怨。 港府以封區或指定強檢區的強硬手段，阻止病毒在社區擴散，實屬逼不得已，也符合社會的整體利益，但受影響的居民心中不滿，當局需要理解，尤其他們提出一些要求，當局能力所及，應盡量滿足。例如有居民指出，當局大陣仗封區，即使解封之後，區外市民也不敢踏足，官員有責任公開講解，...
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頭號目標——赤水神駒 外檔仲好
正常來說，在谷草短途常較利一二疊前置的前提下，有前速的馬排內檔當然比外檔好。然而，也有一些例外，譬如若馬匹本身喜歡望空，排外檔起步除了可避免受困的風險之外，因不怕被對手力逼，而可自行選擇上前切入的時機...
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