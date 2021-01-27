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「中頭獎」八旬翁認虐鴿判緩刑

2021-01-27 列印
「中頭獎」八旬翁認虐鴿判緩刑
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　　八旬退休老翁報稱因「中頭獎」先後用樹枝和鐵枝打野白鴿(見圖)，途人兩次目擊案發經過拍下照片，老翁其後被捕。案件昨日在粉嶺裁判法院再訊時，被告承認兩項殘酷對待動物罪，被判監兩星期緩刑一年，罰款一千元。

        被告徐炳坤，八十四歲。案情指有途人於去年十一月初在大埔太和邨看見被告用樹枝打白鴿五次，於是拍照並制止並報警。警方其後將徐拘捕，警誡下他聲稱白鴿在其頭上便溺，衝動下犯案。至去年十二月中，再有途人目擊被告用鐵枝打白鴿，拍照並制止徐後報警將他拘捕。



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