威水事跡：「獅吼功」震懾匪徒棄械投降 被遺棄狗狗變警犬「尖子」

瑪蓮萊犬Golf自幼遭主人遺棄街頭，被愛護動物協會拾獲發現牠資質優秀，做「媒」推薦給警犬隊，經受訓後除了以第一名優異成績畢業，「出更」時曾以其「獅吼功」狂吠，震懾一名匪徒棄械投降。



本港除了有三萬名警察除暴安良，亦有逾百頭警犬協助維持治安，牠們以威猛姿態「出更」的背後，其實不乏溫馨歡愉的「動人故事」，今天出版的《警聲》特刊「守護動物篇：動人故事」，通過十三篇報道回顧警隊守護動物的歷史，當中不乏感人肺腑的故事，其中一篇提及雄性瑪蓮萊犬Golf由流浪狗成為警犬精英的勵志經歷。



「尖子」瑪蓮萊犬Golf昔日原來是落泊街頭的流落狗，一四年當時約一歲的Golf，被愛護動物會協職員發現牠在西貢郊區被遺棄流浪街頭，拾獲後發現其身型雖然瘦削，但甚有潛質，於是推薦給警犬隊；漁護署獸醫經檢驗後，亦相信牠適合擔任警犬，同年六月牠被警犬隊收養，由領犬員阿宏照料。阿宏透露，Golf疑因流浪多時「見過世面」，比其他警犬勇敢，經十六周訓練後，以第一名成績畢業。



流浪見過世面 培養威武勇猛個性



阿宏稱，Golf當上警犬後被派駐油尖警區及西九龍衝鋒隊工作，其中一次「出更」時，曾遇到一名情緒激動地外籍男子，揮舞利器與警員對峙。阿宏見狀命令對方放下利器，又指示Golf吠叫及步步進逼，Golf就憑其威猛的「獅吼功」將該匪徒震懾，將利器棄地上束手被擒。Golf也被訓練出搜索爆炸品的本領，並代表警犬隊參與各項大型表演活動，以跳圈等技能展現警犬隊伍威武忠誠執法的實力。「當更」約六年後，牠去年十月退役，由當初推薦牠的愛協職員領養，頤養天年。



