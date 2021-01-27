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公屋「老鼠」竊案 拘五旬無業慣匪

2021-01-27 列印
　　警方拘捕一名公屋「老鼠」，他涉嫌與近月全港至少九宗爆竊案有關。被捕男子姓張，五十三歲，為一名爆竊慣匪，報稱無業。警方表示，去年十月至今年一月，警方留意到有九宗爆竊案，竊匪犯案手法均是針對一些沒有鎖好大門的公屋單位，尾隨住客入大廈後，趁屋內無人入屋爆竊，共損失現金財物逾七萬元，最多損失的一宗，為現金二萬元。負責調查的港島總區重案組經調查及蒐證鎖定目標後，前日在紅磡家維邨發現目標男子懷疑爆竊一單位，遂以涉嫌爆竊將他拘捕。

　　年近歲晚，警方呼籲市民，不要貪一時之便，即使有人在家，亦應該鎖好門，以免賊人有機可乘。

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