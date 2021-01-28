疑天井垂直播毒 北角舊廈八戶13染疫

舊樓疫情爆不停。北角東發大廈C座有十三人染疫，分佈六個樓層八個單位。專家到場視察後表示，東發大廈天井非常狹窄，積滿垃圾，懷疑病毒經煙囪效應傳播，C座六號及七號住戶要盡快撤離，其他居民亦須檢測。



本港昨天新增六十宗確診，五十七宗屬本地感染，二十一宗源頭不明。北角東發大廈C座累計出現八宗確診及五宗初步陽性個案，分佈八個單位，大部份患者集中在五至八號單位的東面座向，其中六號及七號有垂直傳播現象。



住戶稱經常聞到臭味



政府專家顧問袁國勇稱，東發大廈有五十六年樓齡，七年前曾翻新外牆及喉管，故喉管完好無缺，但大廈設計不理想，各單位共用天井位。他稱，天井非常狹窄，住戶亦稱經常聞到臭味，指住戶若不開窗，開抽氣扇時熱氣會容易上升，造成垂直傳播。



袁稱，C座的六號及七號住戶要撤離，其他居民亦要接受檢測，又提及屬強檢大廈的C座，四百多名住客中，只有二百一十多人完成檢測。他表示，B座8號單位及D座五號單位亦與C座共用天井位，呼籲相關住戶做檢測。由於東角大廈的設計問題未能於短時間內處理，袁建議大廈居民不要打開天井窗戶，改為開抽氣扇，但他提醒開抽氣扇時切勿關閉門窗。他又指，第四波疫情原本有回落跡象，但近期反彈，很可能是地盤群組將病毒帶入社區，不幸涉及許多舊樓，如油麻地新填地街一帶，強調病毒在舊樓會傳播得很快。



新增十廈列入強檢



此外，再多十幢大廈列入強檢名單，包括位於非指定區域的屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑道祥雲大廈、何文田邨綺文樓、梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居九座，及東熹苑華熹閣；以及位於指定區域的油麻地東安街順安大廈、碧街上海大廈、上海街四百三十四號，及佐敦文英街文景樓。而柴灣峰華邨曉峰樓的居民要做第二次強檢。



另外，一名患有長期病患的五十六歲女病人，前日上午氣促，由救護車送入廣華醫院急症室，途中心跳曾停頓，入院後恢復心跳並初步確診。其後，病人情況惡化，當日下午離世。醫管局已將個案轉交死因裁判庭。聯合醫院亦有一名六十七歲男病人染疫不治，本港死於新冠肺炎人數增至一百七十四人。