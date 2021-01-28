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紅磡永明粥店六確診 當局促顧客盡早檢測

2021-01-28 列印
■該店六名職員確診，另一職員初步確診。
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　　紅磡寶其利街永明粥店爆疫，六名職員確診，另一職員初步確診，他們分別為廚師和樓面員工，其中四人是家人，家住石硤尾白田邨。

　　永明粥店本月十八日發現有人染疫，源頭不明，隨即停業，其他員工二十三日最後上班。衛生防護中心呼籲，在十六至二十三日幫襯過粥店的市民，應盡早接受檢測。

酒店數名保安員確診

　　此外，青衣九號碼頭有三人初步確診，該地盤停工十四天，全體員工做檢測。紅磡海灣軒海景酒店有五、六名保安員確診。佐敦渡船街健寧安老院再多一人確診及一人初步確診，累計三人染疫。
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