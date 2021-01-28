林鄭視像述職 習：中央全力支持港抗疫

港澳兩地特首昨天以視像形式向中央述職。國家主席習近平（左上圖）稱，香港第四波疫情對市民造成較大威脅，他對此「很關心，很擔憂」。此外，特首林鄭月娥在社交網站發文，承認香港的疫情防控與內地、澳門及台灣相比，確實強差人意。



習擔憂香港第四波疫情



中央電視台「新聞聯播」以頭條報道，港澳兩地特首昨午以視像方式向中央述職。習近平表示，因疫情防控需要，以視像方式聽取述職，他向全港市民致以深切慰問，形容新冠疫情持續一年多，香港作為高度開放的國際城市，所受影響較大，前一段時間香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康，造成較大威脅，也為大家工作生活造成許多困擾，對此他「很關心，很擔憂」，強調中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特區抗擊疫情，強調祖國永遠是香港的堅強後盾。



談到澳門疫情，習近平讚揚澳門面對



疫情快速反應，較短時間內控疫，採取有力措施恢復經濟，紓解民困，中央充份肯定澳門特首賀一誠及澳門政府的工作。



另一方面，談到本港的反修例風波，習近平讚揚林鄭立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港情懷，一年以來沉着應對修例風波及新冠疫情的多重衝擊，並特別讚揚林鄭堅決執行《港區國安法》，依法止暴制亂，中央對她及特區政府的履職表現充份肯定。此外，他請林鄭轉達他對遭到美國無理制裁的香港有關官員的慰問。林鄭表示，感謝中央對香港的關心和支持，她將揭盡所能加倍努力工作，無畏無懼克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。



林鄭認控制疫情強差人意



此外，林鄭在社交專頁上載文章，表示香港與內地、澳門和台灣相比，疫情控制確是強差人意，但從國際層面看，亦能做到力保不失。她又說，以病毒檢測量計算，香港是「名列前茅」，但抗疫工作「沒有最好，只有更好」，將會虛心接受批評，不斷總結經驗，尋求改進空間。