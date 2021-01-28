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【免費幼兒學習】12個膠樽蓋廢物利用教材

2021-01-28 列印
【免費幼兒學習】12個膠樽蓋廢物利用教材
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　　膠樽蓋原來可以變成小朋友的創意玩具！不過要玩以下的小遊戲，都要有一定數量的膠樽蓋，大家不妨和其他家庭一起儲，不要因為想玩遊戲而多買膠樽飲品呀！

詳情：https://bit.ly/39ZJhaa
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