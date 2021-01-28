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女主廚打理 創新菜餐廳摘兩星

2021-01-28 列印
　　米芝蓮公佈多間星級餐廳，其中位於上環荷李活道的創新菜Tate晉身二星餐廳行列，該店由女性主廚兼老闆劉韻棋主理，菜式悠遊於法式與中式料理之間，服務細緻。另一間新二星餐廳是在灣仔瑞吉酒店的L’Envol，由法國大廚Olivier Elzer精心製備的菜式，體驗出法式精緻餐飲的精髓。

　　此外，在中環九如坊的大班樓晉身一星推介，米芝蓮稱讚老闆葉一南將取自本地農夫與漁民的有機食材，轉化為優雅而細緻的菜式創作；另有三間日本料理餐廳亦登上一星榜，包括尖沙咀The Araki、上環割烹餐廳瑞兆及現代日本居酒屋與串燒專門店Yardbird。

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