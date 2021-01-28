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外匯基金收益1978億跌24.5%

2021-01-28 列印
　　金管局公佈，去年外匯基金投資收益一千九百七十八億港元，按年跌百分之二十四點五，其中港股投資收益四十億，跌近八成二；外地股票投資收益六百九十億，跌約三成一；債券投資收益有九百二十五億，跌約二成。另外，主要貨幣過去一年對美元轉強，外匯估值轉賺九十六億。

回報率4.4%

　　金管局指，去年外匯基金投資回報率有四點四厘，較一九年的百分之六點六為低，其中投資組合回報率有七點八厘，支持組合就有一點六厘。金管局總裁余偉文說，地緣政治風險影響金融市場走向，環球股市在持續低息下，已連續兩年顯著上升，偏高的估值會否再升仍屬未知之數，未來會小心謹慎管理外匯基金。

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