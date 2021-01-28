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5.2萬人報考DSE跌1%

2021-01-28 列印
■今年DSE考生，約八成四為學校考生。資料圖片
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　　今年有約五萬二千人報考中學文憑試（DSE），再創新低，其中有近四萬四千名學校考生，較去年減少約百分之四，餘下約有八千多名自修生。

　　考評局公佈，今年中學文憑試總報考人數為五萬二千一百三十一人，較去年微跌約百分之一，當中約八成四、即四萬三千九百九十四人為學校考生，較去年下跌約百分之四；自修生則有八千多名。有七成應屆學校考生報考四個核心科目加兩個選修科目；挑戰考八科的則有一百零四人，和去年相同。選修科目中，最多人報考生物科，其次是化學和經濟，而綜合科學、音樂和科技與生活則較少人報考。

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