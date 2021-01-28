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聯儲局維持息率不變

2021-01-28 列印
　　聯儲局宣佈息率以及買債規模維持不變，美國周三股市尾段下跌，杜指報三○五○八點，跌四百二十八點；納指則報一三四五八點，跌一百六十七點。

　　紐約期金報每盎司一千八百四十四點一美元，跌六點八美元；紐約期油則報每桶五十二點八一美元，升零點二美元。

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